Свыше 50 млн рублей направлено на развитие инфраструктуры города Полярные Зори в 2017 году

Свыше 50 млн рублей вложено в развитие инфраструктуры города Полярные Зори в 2017 году в рамках реализации соглашения между Госкорпорацией «Росатом», губернатором и правительством Мурманской области.

Средства уже направлены на ремонт дорог, многоквартирных жилых домов, учреждений образования и культуры, благоустройство придомовых территорий, строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, развитие парка отдыха и здоровья.

По словам директора Кольской АЭС Василия Омельчука, трёхстороннее сотрудничество областных и городских властей с предприятиями атомной отрасли в Мурманской области – это слаженная работа единой командой. Он отметил, что руководство атомной станции и администрация города успешно взаимодействуют, стараясь сделать город Полярные Зори максимально комфортным для жизни.

Глава муниципального образования г.Полярные Зори Максим Пухов считает, что совместная работа, бесспорно, помогает повысить качество жизни полярнозоринцев: «Выделены средства из областного бюджета на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса. Автопарк городского отдела образования пополнился автобусом для перевозки школьников, проживающих в поселках, к месту учёбы и обратно. В поселке Африканда ремонтируются помещения Детской школы искусств. Проводится ремонт спортивного зала и раздевалок Городского дворца культуры, обновление кровли и вентиляции. В городе появилась новая детская спортивная площадка, завершается благоустройство дворов, будет установлено дополнительное освещение, строится дорога к новому жилому дому, заменена изоляция на тепловой сети в поселке Африканда, преображается городской парк...».

Уже в течение пяти лет Госкорпорация «Росатом» тесно сотрудничает с регионами присутствия атомно-энергетических объектов. По соглашениям, заключенным «Росатомом» с губернаторами областей, предприятия атомной отрасли перечисляют дополнительные налоговые платежи в областные бюджеты в рамках консолидированной группы налогоплательщиков.

Так в 2016 году из дополнительных налоговых платежей на мероприятия муниципальных образований Мурманской области было направлено 853,9 млн рублей, в том числе 117 млн рублей - в Полярные Зори, сообщает управление информации и общественных связей КАЭС.

--