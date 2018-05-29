Свыше 500 человек стали гостями библиотеки в День открытых дверей, посвященный Общероссийскому дню библиотек

Все желающие совершили путешествие по книгохранению и познавательную прогулку по самым ярким арт-объектам библиотеки. Немало интересных и малоизвестных фактов из истории Мурманска узнали те, кто пришел на неформальную краеведческую экскурсию «Посмотри на город сверху».

Впервые в Мурманской областной научной библиотеке состоялось интеллектуальное шоу «Холодные игры» - командная игра по мотивам фильмов, посвященным книгам и библиотекарям: «451 градус по Фаренгейту», «Влюблен по собственному желанию», «Воровка книг». Командам пришлось озвучивать по ролям эпизоды и исполнять песни из кинофильмов, рисовать и подбирать реквизит, восстанавливать перепутанные кадры, отвечать на разнообразные вопросы, самые интересные из которых были, как и кинофильмы, посвящены теме книг и библиотек.

Любители интеллектуального досуга приняли участие в квесте по творчеству Михаила Булгакова. Квест организовали студенты Мурманского арктического университета и специалисты Мурманской областной научной библиотеки при поддержке Министерства по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области. Игра прошла очень динамично, вызвав немалый интерес у участников. Победителям были вручены грамоты и ценные призы.

Не остались без внимания и маленькие посетители библиотеки. Для них был проведен мастер-класс по изготовлению книжной закладки с изображением домашнего любимца, а также литературный квест «Лоцманы книжных морей». Ребята продемонстрировали свои знания по литературе и получили заслуженную награду от адмирала книжных морей.

Музыкальным подарком для северян стал концерт классической музыки учащихся Мурманского колледжа искусств.