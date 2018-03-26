Свыше 70 исполнителей примут участие в региональном конкурсе «Мы играем джаз»

27 и 28 марта в Североморске (улица Морская, 12, Детская музыкальная школа имени Э.С. Пастернак) пройдёт региональный конкурс «Мы играем джаз».

Учредителем VII регионального конкурса «Мы играем джаз» является Комитет по культуре и искусству Мурманской области. Организует и проводит конкурс учебно-методический отдел по работе с учреждениями дополнительного образования детей Мурманского колледжа искусств совместно с североморской детской музыкальной школой имени Э.С. Пастернак при поддержке Управления культуры и международных связей администрации ЗАТО.

В номинациях конкурса – «Солисты-инструменталисты» и «Ансамбли» (инструментальные, вокально-инструментальные) – примут участие 72 учащихся 14 детских школ искусств Мурманска, Североморска, Кандалакши, Заполярного, Апатитов, Полярных Зорь, Снежногорска, Никеля и Лиинахамари и шесть студентов Мурманского колледжа искусств.

Участию в региональном конкурсе «Мы играем джаз» предшествовала длительная и серьезная подготовка: изучение стилей и направлений традиционного и современного джаза, специфического джазового языка с его непростыми ритмом и гармонией, изучение лучших образцов зарубежной и российской джазовой музыки, развитие у учащихся творческих навыков импровизации, сольного и ансамблевого музицирования.

В программе конкурса наиболее популярные джазовые произведения прозвучат в исполнении на фортепиано, гитаре, саксофоне, флейте, электрогитаре, домре, маримбе, скрипке, баяне, синтезаторе.

Жюри конкурса в составе преподавателей Мурманского колледжа искусств по специальности «Музыкальное искусство эстрады» определят обладателя Гран-при, лауреатов I, II, III степеней и дипломантов конкурса.