Свыше 700 исков на общую сумму более 38 млн рублей предъявлены прокурорами Мурманской области в целях защиты прав граждан в сфере оплаты труда

Органами прокуратуры Мурманской области в связи с несвоевременной выплатой заработной платы в суды обшей юрисдикции в интересах работников за 11 месяцев 2019 года направлены 722 иска (заявления) на общую сумму 38 млн 949 тысяч рублей. В настоящее время судом удовлетворены 675 исков (заявлений) данной категории на общую сумму свыше 33 млн рублей.

С целью обеспечения конституционного права граждан на своевременную и в полном объеме оплату труда за 11 месяцев текущего года прокурорами городов, округов, районов области в мировые суды направлено 631 заявление о выдаче судебных приказов о взыскании недополученной заработной платы на общую сумму 26 млн 429 тысяч рублей. Мировым судом рассмотрено и удовлетворены 589 заявлений на общую сумму 21 млн 172 тысячи рублей.

Так, в мировой суд прокурором г. Полярные Зори по результатам обращений работников АО «Аптека 118» направлены 6 заявлений о выдаче судебных приказов о взыскании задолженности по заработной плате на общую сумму 665 тысяч рублей и 1 иск в порядке ст.45 ГПК РФ о взыскании с АО «Аптека 118» задолженности по выплате заработной платы на общую сумму 523 тысячи рублей. Судом иски (заявления) прокурора рассмотрены и удовлетворены в полном объёме.

С целью обеспечения права граждан на оплату труда прокурором Ленинского административного округа г. Мурманска в мировой суд направлены 7 заявлений о выдаче судебных приказов о взыскании задолженности по заработной плате, компенсации за неиспользованный отпуск, пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет, работникам ООО «Деликат 1» на общую сумму 164 тысячи рублей, которые мировым судом рассмотрены и удовлетворены.