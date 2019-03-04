Свыше 91 млн рублей в виде субсидий на капитальный ремонт объектов теплоснабжения распределят по конкурсу между 24 муниципалитетами Мурманской области

Подготовка к следующему отопительному периоду стала одной из тем оперативного совещания в правительстве Мурманской области, которое провел первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин.

Межотопительный перерыв на территории Мурманской области весьма короткий, поэтому следует готовиться к ремонтным работам заранее, подчеркнул первый заместитель главы региона.

Министр энергетики и ЖКХ Владимир Гноевский сообщил, что в региональном бюджете на 2019 год на софинансирование работ по капитальному ремонту инженерных сетей и объектов ЖКХ, находящихся в муниципальной собственности, предусмотрены средства в виде субсидий в объеме свыше 91 млн рублей.

«Все предложения муниципалитетов будут рассмотрены комиссией, созданной на базе министерства. По результатам работы заявки будут согласованы или направлены на доработку с учетом рекомендаций комиссии до 25 марта. Ключевым фактором для согласования работ является соответствие заявки целевой направленности средств, а именно – влияние объекта, планирующегося к ремонту, на надежное теплоснабжение», – отметил Владимир Гноевский.

Алексей Тюкавин призвал глав муниципальных образований – получателей субсидий сформировать потребности в капитальном ремонте объектов теплоснабжения и направить их в Министерство энергетики и ЖКХ.

«У нас должна быть ясная картина – сколько денег требуется на ремонт объектов, влияющих на теплоснабжение», – подчеркнул первый заместитель губернатора.