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Мурманская область. Арктика12.12.17 10:51

Сын украл у больной матери 50 тысяч рублей

Следователем отдела полиции № 1 УМВД России по  г. Мурманску в отношении 38-летнего жителя областного центра возбуждено уголовное дело по факту хищения банковской карты у матери, с которой незаконно были списаны денежные средства в сумме 50 тысяч рублей.

В дежурную часть, находясь в отделении медучреждения города Мурманска, обратилась жительница посёлка Туманный 1953 года рождения. Женщина пояснила, что у неё была похищена банковская карта, с которой впоследствии были списаны денежные средства в сумме 50 тысяч рублей.

Полицейские, прибыв в медучреждение, опросили потерпевшую и выяснили, что в хищении она подозревает своего сына, который незадолго до обнаружения пропажи банковской карты приходил навестить ее.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска отдела полиции № 1 УМВД России по г. Мурманску подозреваемый, - 38-летний сын потерпевшей, - был установлен и доставлен в отдел полиции. Мужчина ранее неоднократно был судим за кражи.

Позже подозреваемый признался в совершении кражи. Он рассказал полицейским, что знал комбинацию цифр пин-кода банковской карты. Воспользовавшись моментом, он похитил из сумки, принадлежащей матери, банковскую карту, после чего покинул палату. Спустя некоторое время он обналичил крупную сумму денег через банкомат.

Похищенная банковская карта была изъята у злоумышленника в ходе обыска. Денежные средства он успел потратить на личные нужды.

Как сообщает УМВД России по городу Мурманску, по факту кражи возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

 

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