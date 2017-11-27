Сын украл у матери деньги с банковской карты

В дежурную часть с заявлением о пропаже принадлежащих ей денежных средств обратилась женщина 1953 года рождения. Сотрудникам полиции она пояснила, что с расчетного счёта её банковской карты исчезли 3 тысячи рублей. Как пояснила женщина, у неё есть подозрения, что злоумышленником является её сын, который живёт с ней в одной квартире.

Полицейские, проверили полученную информацию, в ходе специальных мероприятий подозрения потерпевшей подтвердились. Неработающий местный житель 1980 года рождения, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за кражу и незаконный оборот наркотических средств, был задержан и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Злоумышленник признался в содеянном и рассказал, что похитил банковскую карту матери путем свободного доступа, пин-код был ему известен. Он обналичил средства через банкомат. Похищенное потратил на личные нужды.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, по факту следователем отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража». Максимальная санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.