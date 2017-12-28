Сын украл у отца деньги

В дежурную часть с заявлением о краже обратилась пожилой кандалакшанин. По словам заявителя, из его квартиры по улице Данилова были похищены накопленные денежные средства в сумме 43 тысячи рублей.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Было установлено, что кража имущества была совершена путем свободного доступа. Оперативники, опросив потерпевшего, выяснили, что у него имеются основания подозревать в краже совместно проживающего сына.

Предполагаемый 34-летний злоумышленник был задержан и доставлен в отдел полиции. Мужчина признался в совершении кражи, пояснив, что не работает, поэтому нуждается в средствах на личные нужды. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за кражу и ограбление.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, по факту кражи возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.