Сынишка изувечил отца-пенсионера палкой-тростью

В отдел полиции города Апатиты ночью поступило сообщение из медицинского учреждения о госпитализации местного жителя 1952 года рождения с несколькими черепно-мозговыми травмами, переломами ребер, повреждениями внутренних органов, множественными гематомами и ссадинами. Травмы, по словам медиков, создавали угрозу для жизни пострадавшего, в связи с чем, их квалифицировали как причинившие тяжкий вред здоровью.

Пострадавший мужчина был доставлен из квартиры по ул.Ферсмана. Опросив соседей в качестве свидетелей, полицейские выяснили, что там произошла ссора, звуки которой многие слышали. Было установлено, что в данной квартире находился в гостях сын пострадавшего. Конфликт между родственниками, как выяснилось, возник по малозначительному поводу после совместного распития спиртных напитков. В результате ссоры сын умышленно нанёс палкой-тростью множество ударов потерпевшему.

Подозреваемого мужчину 1978 года рождения, ранее уже привлекавшегося к уголовной ответственности за грабёж, задержали. Позже он признался в содеянном.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, следователем в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.