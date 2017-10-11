Сырая осень правит в Мурманской области

Как сообщает Мурманское УГМС, 12-13 октября наш регион будет находиться, в основном, в малоградиентном барическом поле. По Мурманской области ожидается местами дождь, температура воздуха ночью от 0 до +4°, ночью 13 октября местами до -2°, днём +2+6°.

Завтра в Мурманской области будет облачная с прояснениями погода. Временами небольшой дождь. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью от 0 до +5°, днём +2+7°.