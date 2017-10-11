Мурманская область. Арктика11.10.17 18:01
Сырая осень правит в Мурманской области
Как сообщает Мурманское УГМС, 12-13 октября наш регион будет находиться, в основном, в малоградиентном барическом поле. По Мурманской области ожидается местами дождь, температура воздуха ночью от 0 до +4°, ночью 13 октября местами до -2°, днём +2+6°.
Завтра в Мурманской области будет облачная с прояснениями погода. Временами небольшой дождь. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью от 0 до +5°, днём +2+7°.
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Последние комментарии
Соколов Юрий Валентинович
11.10.17 09:53
Евгений Викторович, покойся с миром. Ты всегда будешь с нами, в нашей памяти.
Татьяна
11.10.17 08:34
Замечательный был педагог,очень жаль ,только со словами благодарности вспоминаю этого учителя. Cветлая ему память.
Драйвер
11.10.17 06:16
А****о подготовились, хорошо подготовили трассу, особенно в понедельник, минус три соотечественника в полном расцвете сил... * - купюры внесла редакция.
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