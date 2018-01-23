Сюрприз от «Дома дружбы» на Областном фестивале национальных культур

28 января национально-культурные объединения - участники проекта Министерства по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области «Дом дружбы» примут участие в Областном фестивале национальных культур «Праздник дружбы» в Мурманском областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

В 2018 году фестиваль проводится под девизом «Единство - через культуру» и посвящается 80-летию со дня образования Мурманской области. Участниками фестиваля являются представители национальных объединений, культурных национальных центров, общественных объединений и организаций, занимающиеся сохранением и воспроизводством традиционной народной культуры и проживающие на территории Мурманской области.

В фойе Дворца культуры будет работать выставка-презентация национальных объединений, центров, творческих коллективов. Дом Дружбы представит национальные костюмы, изделия декоративно-прикладного творчества, предметы быта, а также достижения своих объединений.

Для участников мероприятия подготовлен праздничный концерт, во время которого прозвучат музыка и песни на разных языках, будут исполнены танцы, национальные обряды. Сюрпризом для зрителей будет выступление объединенного хора из представителей разных национальностей «Дома дружбы».