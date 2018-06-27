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Мурманская область. Арктика27.06.18 10:14

Табурет до смерти довёл и до тюрьмы доведёт

26 июня Апатитским городским судом оглашен приговор в отношении В-ой С.Ю., которая органом предварительного расследования обвинялась в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего).

В ходе судебного следствия установлено, что 31 августа 2017 года  В-ва С.Ю., находясь по месту своего жительства, в ходе ссоры, возникшей на почве внезапно возникших неприязненных отношений, умышленно и со значительной силой нанесла деревянным табуретом удар супругу, отчего он упал на пол. После этого она со значительной силой нанесла табуретом ещё один удар по голове, лежащему на полу и не оказывающему сопротивления супругу, причинив последнему телесные повреждения в виде открытой черепно-мозговой. Эта травма стала причиной  смерти мужчины  в реанимационном отделении ГОБУЗ «Апатитско-Кировская центральная городская больница».

Подсудимая свою вину в совершении инкриминируемого преступления не признала, пояснив, что её действия были обусловлены необходимостью защиты от противоправного поведения супруга, а умысла на причинение тяжкого вреда его здоровью у неё не было.

Между тем, вышеуказанная версия не нашла своего подтверждения при рассмотрении уголовного дела по существу, вследствие чего по результатам судебного рассмотрения подсудимая признана виновной в совершении преступления, и ей назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Приговор суда в законную силу не вступил.

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