Так много хороших идей, а как их быстро реализовать?

Если голова идёт кругом, то лучше выдохните и перестаньте переживать. В Мурманске есть те, кто вам поможет. Вот Центр поддержки предпринимательства проводит тренинг-курс «Шаг за шагом» для начинающих предпринимателей, которые только хотят реализоваться. Если вам это интересно, тогда не пропустите - сегодня, 19 августа, с 12.00 в прямом эфире программы «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» Артём Марышев, руководитель Центра поддержки предпринимательства Мурманской области нам и вам все подробно об этом расскажет.

Слушайте радио «RECORD», смотрите «Арктик-ТВ» - сегодня в полдень!

Присоединяйтесь к разговору, мы ждём ваши вопросы, оценки и предложения сегодня с 12.00 до 12.30 по телефону 99-45-45. Отправляйте месседжи в «Telegram», «Viber», «WhatsApp» 8(921) 708-2006.

Ответы на Ваши вопросы прозвучат в прямом эфире.