«Такие разные кошки!» - в Мончегорском музее цветного камня открылась выставка

К Международному Дню защиты детей в Мончегорском музее цветного камня 1 июня открылась выставка «Такие разные кошки!». И детям, и взрослым будет интересно познакомиться с частной коллекций жительницы нашего города - Скоробогатовой Галины Саввовны. Более 10 лет она собирает фигурки и сувениры на одну любимую тему - «Кошки». В её собрании фигурки из металла, глины, стекла, фарфора, пластика, дерева. Все они неповторимы и индивидуальные - с характером и настроением.

Есть в этой большой компании сувенирные тарелки с изображением «хвостатых и усатых», кухонные принадлежности и колокольчики в виде кошек; держатели - помощники с длинными хвостами - для колец; чашка из далекого Египта с классическим рисунком священных кошек; уютный светильник с двумя очаровательными глиняными кокетками; крошечные шкатулочки в форме котят. Необычны металлические фигурки кошек, украшенные стразами Сваровски; элегантны нежные фарфоровые статуэтки, забавны керамические коты – толстопузы. Есть даже пластмассовый кот - копилка, переживший великую эпоху Советского Союза.