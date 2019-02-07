Такие разные подъезды домов флотской столицы

Заместитель главы ЗАТО г.Североморск - председатель комитета по развитию городского хозяйства Александр Савченко и председатель Совета депутатов ЗАТО г.Североморск Евгений Алексеев проинспектировали качество проведения косметического ремонта подъездов в многоквартирных домах флотской столицы. В рабочей поездке несколько адресов - уже отремонтированные объекты и те, за которые коммунальным организациям ещё только предстоит взяться.

Первый адрес - Северная Застава 28. Здесь по многочисленным обращениям жильцов в управляющую компанию запланирован ремонт подъезда, который по своему состоянию на сегодняшний день катастрофически нуждается в нём.

Следующий адрес Гвардейская, 34. В этой парадной недавно был проведён косметический ремонт – произведена покраска стен, оконных рам, панелей и перил, установлены новые светильники.

В последние годы комитет по развитию городского хозяйства администрации ЗАТО г.Североморск и управляющие компании ведут активную работу по организации косметических ремонтов подъездов. С недавнего времени к этой работе подключился и Совет депутатов ЗАТО г.Североморск.