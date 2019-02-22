Такими гордится страна, или Заслуги перед Отечеством чаще отмечают у звонкоголосых, чем у офицеров

Его предки - казаки с Ермаком осваивали просторы Сибири, служили в конвойном Её Императорского Высочества полку, защищали Родину в годы Первой мировой и Великой Отечественной войн. Мог ли он выбрать для себя другую профессию, кроме, как Родину защищать. Наверное, нет. Да и служить ей мог только с полной самоотдачей. Свидетельство тому – два ордена Мужества, медаль Ордена за заслуги перед Отечеством II степени и медаль За спасение погибавших на парадном мундире.

Речь о заслуженном военном лётчике России, бывшем заместителе командующего Морской авиацией Северного флота, лётчике-снайпере полковнике Сергее Чечерове.

Таких асов, как Сергей Викторович в морской палубной авиации можно пересчитать по пальцам: общий его налет на различных типах вертолетов около 4 тысяч часов, в его послужном списке более 2500 посадок на палубы российских и иностранных военных кораблей и гражданских судов.

К слову, именно ему первому доверили в ноябре 2009 года посадить палубный штурмовик

К-29 на палубу французского вертолетоносца «Мистраль», находившегося в Финском заливе. Всего он выполнил пять посадок на этот корабль. На этот же вертолетоносец вторым сел его коллега полковник Сергей Мироненко на К-27.

21 декабря 2005 года в Кремле Президент России Владимир Путин вручил ему знак «Заслуженный военный летчик России». В среде летчиков это звание ценится выше, чем награждение орденом. Ведь орденоносцев среди летчиков немало, а вот удостоенных звания «Заслуженный военный летчик России» несравнимо меньше.

За полеты с палубы боевых кораблей Северного флота в небе над Северным Ледовитым океаном, Указом Президента России, кроме Сергей Чечерова, были награждены и два его коллеги, командиры экипажей вертолетов полковник Сергей Мироненко орденом Мужества и подполковник Сергей Кравцов медалью Нестерова.

В небо Арктики им приходилось взлетать часто: и на ледовую разведку вместе с гидрологом атомного ледокола, с удалением от каравана кораблей на две сотни километров, и доставлять грузы и военнослужащих с борта кораблей на остров Котельный. А Сергею Чечерову пришлось на внешней подвеске еще и перенести вертолет Ка-27 с острова на борт судна-килектора.

В Арктике Сергей Владимирович летал и с борта БПК «Адмирал Кулаков», и с палубы тяжелого атомного ракетного крейсера «Петр Великий». В 2013 году авиагруппа в составе двух палубных вертолетов и трех экипажей выполнила более ста взлетов и посадок на палубы кораблей. Две трети из них пришлась на экипаж Сергей Чечерова.

Здесь, в отличие от полетов над землей нет запасных аэродромов и надеяться можно только на свое мастерство и безотказную работу авиатехники. Риск огромный. Ведь не случайно в советские годы летчики морской авиации получали звание на ступень выше занимаемой должности. В наше время такую привилегию посчитали необоснованной. Чтобы понять степень риска морских летчиков нужно побывать в их шкуре. Наверняка решение принимал человек, далекий от специфики нелегкой работы морских летчиков.

В 1996 году мне довелось слетать с экипажем летчиков-североморцев на Ил-38 к берегам Англии. Как и всему экипажу, мне выдали парашют, но, как полушутя, полусерьезно заметили летчики, пользоваться этим средством спасения можно только над сушей. В море, даже при благополучном покидании самолета в ледяной воде арктических морей выжить невозможно. А экипажи морской авиации, понимая это, изо дня в день, из года в год выполняют учебно-боевые задачи вдали от родных берегов, над бескрайними просторами Мирового океана. Было бы справедливо вернуть для морских летчиков право получать звание на ступень выше занимаемой должности. Право слово, они это заслужили.

Сергей родился 10 декабря 1960 года в селе Викулово, Тюменской области. В четырехлетнем возрасте с родителями переехал в Армению, в город Абовян. Здесь располагался мощный центр радиоэлектронной промышленности СССР, куда его отца пригласили работать.

Школу довелось заканчивать не простую, с математическим уклоном. Средний балл его аттестата составил 4,85, и с учетом того, что Сергей на здоровье не жаловался, занимался спортом, он без труда, с первого захода поступил в Сызранское высшее военное авиационное училище летчиков, где готовили пилотов вертолетов для всех видов Вооруженных Сил. В 1982 году ему вручили лейтенантские погоны и направление для прохождения дальнейшей службы на Северный флот, в авиагарнизон Сафоново, который стал родным на 32 года.

Служба складывалась неплохо. Командиром экипажа лётчики обычно становятся через 3-4 года, Сергей сел в командирское кресло уже через десять месяцев после начала службы в строевом полку морской авиации Северного флота. В этом была и его заслуга, и заслуга его наставника, летчика-инструктора капитана Владимира Лехнера. Летал на Ми-14, на летающей амфибии, которая выпускалась в различных модификациях: противолодочного вертолета, тральщика, спасателя. На этом типе вертолета дослужился до капитанского звания.

Восьмидесятые годы для военных были непростыми: самый разгар «холодной войны». Сергею и его товарищам летать приходилось очень часто на поиски иностранных подводных лодок, находившихся на боевом патрулировании в Баренцевом море. Однажды, после торпедных стрельб американцы хотели поднять одну из выпущенных подводной лодкой учебных торпед к себе на корабль, послав для этой цели катер и вертолет. В паре с другим вертолетом Сергею пришлось блокировать американцев, не дав им выполнить поставленную задачу.

Ежегодный налет каждого летчика в ту пору достигал 200 часов в год. Отсюда и высокое летное мастерство: почти все имели допуска к полетам при высоте нижней кромки облаков 50 метров и видимости 500 метров .

В 1989 году наступил новый этап в его жизни и службе: он переучился на новый вертолет К-27, который экипажи получали прямо на заводе. Осваивали полеты с палубы боевых кораблей, днем и ночью, в простых и сложных погодных условиях. В 1994 году поступил в академию, через год стал командиром эскадрильи штурмовых вертолетов К-29, к которым с уважением относится и поныне, восхищаясь их мощным вооружением и летными характеристиками.

2000 год запомнился назначением на должность заместителя командира полка, а еще, работами по подъему АПРК «Курск». За период работ выполнил 165 посадок на корабли «Регалия» и «Майо», занимавшихся глубоководными работами.

В 2002 году Сергей Викторович Чечеров стал командиром вертолетного полка. В авиации быть командиром полка и не летать невозможно. Более того, он должен учить летать молодых лётчиков. Своим учителем Чечерова могут назвать десятки пилотов. А учиться действительно есть у кого. Мастерства Сергею Викторовичу не занимать. Летать доводилось над водами Атлантики, Средиземного, Норвежского, Баренцева, Печорского и Карского морей, над Морем Лаптевых.

В летной биографии полковника Чечерова сотни санитарных и спасательных вылетов. Однажды, во время шторма в Северной Атлантике ему пришлось, взлетев с палубы ТВКР «Адмирал Кузнецов», эвакуировать тяжело больного матроса с БПК «Адмирал Чабаненко». Вертолёт К-27 может садиться на палубу при крене корабля в 6 градусов. В той ситуации крен достигал 20 градусов. В более-менее приемлемом положении для посадки, как высчитал Чечеров, вися над кораблём, вертолётная палуба находится 15 секунд. Выбрав момент, он сумел за эти 15 секунд посадить вертолёт, принять на борт больного матроса и взлететь.

А спасение механика с борта сухогруза «Берег Надежды», который потерпел катастрофу у мыса Чемрай? Скорость ветра достигала 30 метров в секунду. Когда вертолет завис над теплоходом, брызги волн долетали до остекления кабины вертолёта.

- У меня даже перчатки были мокрыми от морской воды, - рассказывает Сергей Викторович. - Раненного механика мы благополучно сняли с судна и доставили на берег.

Сергей Викторович неоднократно принимал участие в российско-норвежских учениях по спасению на водах.

В его летной биографии есть посадки на сухогруз компании «Норильский Никель» для отработки операций по спасению, на атомный ледокол «Ямал».

В 2010 году жители посёлка Сафоново и улицы Кортик избрали Сергея Викторовича Чечерова депутатом представительного органа власти флотской столицы, а в 2015 году депутатом во второй раз.

С первых дней участия Сергея Викторовича в заседаниях Совета депутатов, я приставал к нему с просьбой взять в полет на вертолете. Он обещал, но все как-то не срасталось. Один раз дал добро, но мы летали в район Териберки с другим экипажем. И вот однажды, в ответ на очередную мою просьбу он сказал, сегодня в 17.00. заеду за тобой, полетаем.

На аэродроме полковника Сергея Чечерова уже ждал подготовленный к вылету вертолет Ми-8Т, экипаж и капитан Андрей Ливанов, лётчик 1 класса, который пришел в морскую авиацию из ВВС. С этим экипажем трижды были отработаны элементы висения над водой при спасении людей с водной поверхности. Возвращаемся на аэродром, и вновь в полёт, но уже на другом вертолете Ми-8 МТВ-5. На нем предстояло обеспечить тренировку спецназа в безпарашютной высадке с вертолета. Как рассказал несколько позже Сергей Чечеров, вертолетчики постоянно тренируются в высадке морской пехоты и спецназовцев и на парашютах, и как в этот раз. С ними проходят тренировку и спасательные группы морской авиации Северного флота, в которую входят военнослужащие, имеющие подготовку парашютистов, спасателей, аквалангистов.

В этот же день Сергей Чечеров выполнил вывозные полёты в зону и по кругу с молодым летчиком, лейтенантом Михаило Гуляевым. Для него это был первый вылет в небе Арктики.

После посадки Сергей Чечеров, обратившись к стоявшим рядом лётчикам, произнёс: «Ну, чего стоите, лейтенант выполнил первый полёт в небе Арктики. Проведите обряд посвящения». Лётчики тут же подхватили лейтенанта на руки и трижды опустили его пятой точкой на колесо шасси вертолёта. В когорте летчиков морской палубной авиации прибавился еще один пилот, еще один боевой штык. Пройдут годы, и он так же, как Сергей Викторович вспоминал добрым словом своего инструктора капитана Лехнера, скажет кому-то из молодых летчиков, которого будет обучать летному мастерству: «А меня в первом вылете на Севере контролировал и обучал ас, полковник Чечеров».

Завершая повествование о прекрасном летчике и человеке, кавалере двух орденов Мужества хотелось бы поднять ещё одну тему. В советские времена на слуху была фраза: «Из одного металла льют медаль за бой, медаль за труд». И действительно, и военных, и гражданских, рабочих, колхозников, инженеров часто награждали орденами и медалями. Сегодня перечень и военных, и гражданских наград заметно поубавился, да и награждать стали как-то скупо. Что касается военных, то в большей мере на их груди юбилейные медали. А ведь взять того же летчика палубной авиации, или членов экипажей атомных подводных лодок, боевых кораблей, месяцами выполняющих задачи государственной важности вдали от родных берегов. Разве они не достойны государственных наград за свою службу, полную риска, за добросовестное выполнение воинского долга по защите Родины?

У нас же полный карт-бланш для деятелей шоу бизнеса. Взять ту же Аллу Пугачеву. Её наградам может позавидовать любой убеленной сединой генерал или адмирал, верой и правдой служивший Отечеству. Она награждена в честь своих юбилеев орденами «За заслуги перед Отечеством» II, III степени и IV степеней. Следует отметить, что награждение орденом «За заслуги перед Отечеством» осуществляется последовательно, от низшей степени к высшей. В отношении Пугачевой, присвоившей себе звание примадонна, хотя никогда она не пела в опере, а на Евровидении в 1997 году заняла лишь 15 место из 25, были нарушены все каноны.

Не менее впечатляющий «иконостас» у юмориста и пародиста Владимира Винокура: орден Трудового Красного Знамени, орден «Знак Почёта», орден Почёта, ордена «За заслуги перед Отечеством» III и IV степени, орден Дружбы.

Кто бы мне показал командира ракетного подводного крейсера стратегического назначения, на плечи которого давит колоссальный груз ответственности государственной важности, на мундире которого сияло бы шесть орденов. Оказывается, петь и шутить и безопаснее, и выгоднее, и престижнее, чем служить.

Хочется верить, что государство будет по достоинству ценить ратный труд своих защитников, не скупясь на награды, которых они заслуживают.

Что касается Сергея Викторовича, то он, уволившись в запас сейчас возглавляет Музей морской авиации Северного флота.

Юрий БАНЬКО.

Фото из архива автора.