Тактико-специальное учение прошло успешно в Баренцевом море

В юго-восточной части Баренцева моря на прошлой неделе было проведено тактико-специальное учение под руководством ООО «Газпром нефть шельф» с привлечением многофункционального аварийно-спасательного судна «Мурман» ФГБУ «Морспасслужба», несущего аварийно-спасательное дежурство у МЛСП «Приразломная».

Как сообщает «Морспасслужба», в ходе учения экипажем судна «Мурман» отработаны элементы подъёма манекена со льда с помощью спасательной корзины, эвакуации персонала платформы «Приразломная» при чрезвычайной ситуации, а так же организации взаимодействия и передачи информации между вертолётом и судами, задействованными в операции по ликвидации разлива нефти.

Задачи поставленные на учении успешно выполнены, подтвердив эффективность аварийно-спасательного обеспечения в районе добычи нефти.