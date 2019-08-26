Талантливые мурманчане выставляют свои работы на традиционной выставке «Школа ремёсел приглашает»

28 августа начнёт работу традиционная выставка «Школа ремёсел приглашает».

По сложившейся доброй традиции отдел народного искусства и ремёсел Мурманского областного художественного музея ежегодно организует выставку изделий учащихся и преподавателей Школы ремёсел, которая является творческим отчётом о полученных знаниях и умениях за прошедший учебный год.

В этом году в экспозиции представлено свыше 160 работ, выполненных с любовью к традициям народного декоративно-прикладного искусства. Среди них – живописные и графические работы профессиональных и начинающих художников, вышитые панно, салфетки и подушки, замечательные украшения из бисера и кружева, фантазийные работы из лоскутков, сумки, гобелены, шкатулки, платки, палантины и шарфы ручной росписи, валяные из шерсти игрушки и панно, вязаные коврики, сумки, косметички, игрушки, а также работы учеников детской изостудии и маленьких ремесленников.

В выставке участвуют 39 человек, из них 11 – дети. Посетить экспозицию можно до 8 сентября.