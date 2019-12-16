Талантливые северяне получат именные стипендии губернатора Мурманской области

Сегодня, 16 декабря, на сцене концертного зала областной филармонии состоится торжественная церемония вручения именных стипендий губернатора Мурманской области одарённым детям и учащейся молодёжи. Поощрениями главы региона будут отмечены более 100 молодых северян, проявивших себя в науке и искусстве, спорте и общественной работе, а также лауреаты литературной премии губернатора Мурманской области имени Константина Баёва и Александра Подстаницкого.

В 2018/2019 учебном году по результатам проведенного конкурсного отбора и на основании решения конкурсной комиссии, одарённым детям и учащейся молодёжи присуждено 100 стипендий в размере 37 тысяч рублей каждая и 5 стипендий «Олимп» по 100 тысяч рублей. Тройка лучших молодых литераторов будет отмечена денежными поощрениями в размере 15 тысяч рублей.

Именные стипендии губернатора Мурманской области – это возможность поощрить талант и трудолюбие, оказать материальную поддержку одарённым детям и молодёжи, а также стимулировать дальнейшее развитие позитивной деятельности среди подрастающего поколения. Стипендии вручаются ежегодно, начиная с 1993 года.

С именами лауреатов можно ознакомиться в официальном электронном бюллетене правительства Мурманской области.