Талантливым детям - награды

18 декабря в администрации глава ЗАТО г.Североморск Владимир Евменьков вручил премии талантливым детям в области образования, творчества и спорта.

Дело в том, что не все юные премианты смогли присутствовать на торжественной церемонии вручения наград, прошедшей 11 декабря в ДДТ им.Саши Ковалева, так как находились в это время на соревнованиях, участвовали в творческих конкурсах, образовательных проектах за пределами ЗАТО.

Среди награжденных фигуристки Ангелина Делева и Ксения Петухова, каждой вручена премия «Поиск» по результатам их спортивных достижений за 2018-2019 годы. Среди наград Ангелины и Ксении победы на Кубке Мурманской области по фигурному катанию на первенстве в Апатитах, призовое место на 59 Празднике Севера в 2019 году, первые места на городских соревнованиях.

Артемий Брагин, ученик 11 класса СШ № 12, получил из рук главы ЗАТО премию «Успех» по результатам своей учебной деятельности за три последних года. Артемий с 2017 года планомерно поднимал уровень своих достижений: в 2017 году - призер областного проекта «Курчатовские чтения», в 2018 году - победитель Малой научной конференции «Я исследователь», в 2019 году - победитель Международного Водного юниорского конкурса исследовательских работ и инновационных проектов в Апатитах.

Коллективную награду - премию «Созвездие» получили девушки из образцового детского коллектива народного вокально-хореографического ансамбля «Родничок». В их творческом активе Гран-при Международного фестиваля-конкурса детского и юношеского творчества «Время чудес», дипломы лауреатов 1-й степени Международного конкурса «Новая волна талантливой России» и 4-го Международного фестиваля-конкурса детского и юношеского творчества «Майский Чардаш» (г.Будапешт, Венгрия).

Владимир Евменьков поздравил ребят с заслуженными наградами, пожелал им дальнейших успехов, поблагодарил родителей и наставников талантливых североморцев, прославляющих наше ЗАТО далеко за его пределами.