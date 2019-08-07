Таланты надо поддерживать!

Вы знаете, а в Мурманске живёт талантливая молодёжь. И мы никогда не устанем о ней рассказывать. Завтра, 7 августа, в 12.00 в прямом эфире программы «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» студия» мы познакомим вас с творчеством молодого коллектива «Man Key Kingdom». Гостем нового эфира станет участник этого бэнда Герман Козменко.

Слушайте радио «RECORD», смотрите «Арктик-ТВ» - сегодня в полдень!

Присоединяйтесь к разговору, мы ждём ваши вопросы, оценки и предложения сегодня с 12.00 до 12.30 по телефону 99-45-45. Отправляйте месседжи в «Telegram», «Viber», «WhatsApp» 8(921) 708-2006.

Ответы на Ваши вопросы прозвучат в прямом эфире.