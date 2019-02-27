Прекрасным фестивалем в Полярном отметили военнослужащие закрытых городов День защитника Отечества.

Открытый фестиваль творчества военнослужащих, сотрудников полиции и МЧС городов ЗАТО Мурманской области получил название «Таланты в погонах». Ограничений для артистов, подготовивших номер или программу выступления, почти нет – главное, парадно-выходная одежда. И чтобы исполнение было душевным, творческим. В программе - выступления артистов в погонах с песнями, танцами и исполнением музыкальных композиций на инструментах.

Участник проекта Роман Осипов, выбравший отрывок поэтического произведения Александра Твардовского из поэмы «Василий Тёркин», уверен, что сегодня нет ничего более вечного, чем память и стихи.

Александровцы Кирилл, Владислав и Алексей раньше выступали сольно. Трио огнеборцев сплотила любимая работа и их увлечение. По словам спасателей, совмещать профессию и музыку удаётся без труда. Ведь талантливый человек всегда может найти время и место для самовыражения.

«Поём песни о пожарных, спасателях, на фестивале представляем наше структурное подразделение, - рассказывают Кирилл Журавлёв, Владислав Ольшанский и Алексей Рачинский, спасатели специального управления противопожарной службы № 48 МЧС России, г.Североморск. – А вдохновляет наша работа и только работа. Наша служба!».

А вот Роман Осипов, майор внутренней службы специальной пожарно-спасательной части № 3 из Полярного, увлечён другим: «Я люблю стихи, особенно творчество Твардовского. Поэтому из его произведений я выбрал тему памяти, в наше время никто не должен забывать о нашей Победе, о войне «.

Еще одно неожиданное выступление подготовил для зрителей матрос, проходящий службу в населенном пункте Оленья Губа. Он выбрал жанр битбокс. Его выступление вызвало не только бурю эмоций, но и спровоцировало импровизации. Константин - битбоксер-самоучка, осваивал технику звукоподражания по видеоурокам. Необычный жанр настолько захватил молодого человека, что в течение полутора лет он в совершенстве овладел этим искусством. «Я жил в глубокой деревушке в Калужской области. Однажды увидел по телевизору выступление с этим жанром, решил попробовать. Так день за днём, неделя за неделей начал осваивать это направление вокала», - рассказывает Константин Вавильченко, военнослужащий срочной службы, н.п. Оленья Губа.

Исполнить собственную композицию о воинской службе решили и участники вокально-инструментального ансамбля «Альбатрос». Песня «Северный город» не только о родных местах, но и о тяготах службы моряков-подводников. «Эта песня выбрана нами не случайно, рассказывает Александр Друзьяк, участник ВИА «Альбатрос» Кольской флотилии, г. Полярный. – Мы её готовили для фестиваля «Таланты в погонах», потому что она о человеке в погонах, который живёт в северном городе – в Полярном».

Все участники фестиваля награждены дипломами и памятными сувенирами. Советом депутатов Александровска и командованием Кольской флотилии были учреждены и специальные дипломы, а также приз зрительских симпатий.