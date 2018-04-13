Там, где работают, там и воруют - тоннами

В Кандалакше полицейскими раскрыта кража имущества, принадлежащего промышленному предприятию. В дежурную часть МО МВД России «Кандалакшский» с заявлением о краже обратилось руководство местного предприятия. По словам заявителей, неизвестными было похищено 2,5 тонны лома чёрного металла, общая стоимость украденного составила почти 25 тысяч рублей.

На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции опросили работников предприятия, изъяли следы рук и обуви, предположительно оставленные злоумышленниками на месте преступления. В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили, что хищение имущества совершено работниками предприятия. Подозреваемые были установлены и задержаны. Они сознались в содеянном и рассказали полицейским, что похитили металлолом с целью продажи. Похищенный металл они успели сдать в скупку.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области, по факту кражи возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 158 УК РФ «Кража». За содеянное ранее не судимых кандалакшан может ожидать наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. В настоящее время в отношении мужчин избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.