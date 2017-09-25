«Там, вдали за рекой» - жизнеобеспечение села Ковда находится под контролем местной, региональной власти и сил МЧС

Ещё одной темой сегодняшнего оперативного совещания, которое провел первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин, стала ситуация с подтоплением автоподъезда к селу Ковда. В связи с обильными осадками для понижения уровня воды в Княжегубском водохранилище филиал «Кольский» ПАО «ТГК-1» принял решение о холостом сбросе воды через Ляхкоминский гидроузел Княжегубской ГЭС каскада Нивских ГЭС. Это привело к разрушению участка дорожного полотна автоподъезда к селу Ковда. Проезд в Ковду в данный момент закрыт, на территории села объявлен режим повышенной готовности.

Глава администрации Кандалакшского района Андрей Иванов доложил, что ситуация находится под полным контролем местных и региональных властей, а также сил Главного управления МЧС России по Мурманской области. Все оперативные службы приведены в повышенную готовность, в администрации городского поселения Зеленоборский Кандалакшского района организовано круглосуточное дежурство. Налажено круглосуточное дежурство сотрудников ГИМС Главного управления МЧС России по Мурманской области с пятью единицами техники и двумя плавсредствами. С жителями села согласован график завоза питьевой воды и продуктов питания. Жалоб от жителей села нет.

Алексей Тюкавин поручил руководству района провести совещание с представителями Главного управления МЧС России по Мурманской области с целью оптимизировать силы и средства спасателей для жизнеобеспечения села.

Министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Дмитрий Соснин сообщил, что работы по восстановлению автомобильного сообщения с Ковдой будут выполнены после прекращения водосброса и снижения уровня воды. В августе 2017 начаты конкурсные процедуры на разработку проектно-сметной документации для реконструкции автоподъезда к Ковде, по их итогам будут приняты проектные решения, обеспечивающие пропуск воды без разрушения дорожного полотна и мостового сооружения.