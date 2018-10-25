Тамара Прямикова избрана мэром Мурманска

№ 1 25.10.18 14:57 - Киселев А. А., горожанин. Прямиковой исполнилось минувшим летом 66 лет!!

Мадам Прямикова, Вам пора на заслуженный отдых, в кресло перед телевизором, смотреть и слушать столь любимые Вами федеральные каналы, а не в кресло Главы муниципального образования города. Белошееву туду же пора или идти работать учителем истории в МБОУ! Учителем он может работать?

Где омоложение кадров, где свежие силы?!?! Где они?! Глубокую пенсионерку выбрали Главой города-героя.

Она самостоятельно передвигаться может?