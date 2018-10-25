Мурманская область. Арктика25.10.18 12:33
Тамара Прямикова избрана мэром Мурманска
Совет депутатов Мурманска единогласно проголосовал за избрание Тамары Прямиковой главой муниципального образования города. Данное решение путём тайного голосования приняли 24 депутата.
Ранее Тамара Прямикова являлась исполняющим полномочия мэра Мурманска, после того как предыдущий глава города Дмитрий Филиппов перешёл на работу в Министерство развития промышленности и предпринимательства Мурманской области.
Тамара Прямикова стала первой официальной женщиной-мэром в истории Мурманска.
Комментарии
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№ 125.10.18 14:57 - Киселев А. А., горожанин.Прямиковой исполнилось минувшим летом 66 лет!!
Мадам Прямикова, Вам пора на заслуженный отдых, в кресло перед телевизором, смотреть и слушать столь любимые Вами федеральные каналы, а не в кресло Главы муниципального образования города. Белошееву туду же пора или идти работать учителем истории в МБОУ! Учителем он может работать?
Где омоложение кадров, где свежие силы?!?! Где они?! Глубокую пенсионерку выбрали Главой города-героя.
Она самостоятельно передвигаться может?
Мадам Прямикова, Вам пора на заслуженный отдых, в кресло перед телевизором, смотреть и слушать столь любимые Вами федеральные каналы, а не в кресло Главы муниципального образования города. Белошееву туду же пора или идти работать учителем истории в МБОУ! Учителем он может работать?
Где омоложение кадров, где свежие силы?!?! Где они?! Глубокую пенсионерку выбрали Главой города-героя.
Она самостоятельно передвигаться может?
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Последние комментарии
Киселев А. А., горожанин.
25.10.18 14:57
Прямиковой исполнилось минувшим летом 66 лет!! Мадам Прямикова, Вам пора на заслуженный отдых, в кресло перед телевизором, смотреть и слушать столь любимые Вами федеральные каналы, а не в кресло Гла
Комментарий к новости:Тамара Прямикова избрана мэром Мурманска
Немченко, водитель-ветеран наземного ГЭТа города-героя Мурманска.
23.10.18 19:34
Обращаюсь ко всем участникам дорожного движения - водителям, пешеходам, как МО, так и гостей региона! Поздняя осень экзаменует нас на проезжей части. Выдержите сей экзамен с честью! Пожалуйста, СТРОГ
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Бурак (Смирнова) Юлия Геннадьевна, заместитель директора по ВР МБОУ Кадетская школа города Мурманска
23.10.18 19:20
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