Тамаре Прямиковой дали добро возглавить Мурманск

Исполнять обязанности главы Мурманска до избрания нового градоначальника будет Тамара Прямикова, нынешний заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска. Её кандидатура была вчера одобрена на заседании профильной комиссии.

Утвердить Тамару Прямикову в новом статусе Совет депутатов города Мурманска сможет на ближайшем заседании.

Профильная комиссия Совета депутатов Мурманска приняла вчера отставку главы города Дмитрия Филиппова, который написал заявление по собственному желанию. Отозвать документ невозможно. Как «Арктик-ТВ» сообщало, Дмитрий Филиппов намерен возглавить министерство развития промышленности и предпринимательства Мурманской области. Чтобы увольнение состоялось юридически, решение комиссии должен утвердить Совет. Исполнять обязанности главы Мурманска до избрания нового градоначальника будет заместитель председателя Совета Тамара Прямикова. Ближайшее заседание Совета депутатов города Мурманска запланировано на 20 сентября.