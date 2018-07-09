Таможенники обнаружил в тайнике микроавтобуса 1396 пачек сигарет «Marlboro» и «Rothmans» без акцизных марок

На таможенный пост «МАПП Борисоглебск» в качестве водителя микроавтобуса прибыл гражданин России с целью выезда в Норвегию. Мужчина проследовал по зелёному коридору, пассажирскую таможенную декларацию не подавал, о товарах, подлежащих обязательному письменному декларированию, не заявлял.

В ходе таможенного контроля при досмотре транспортного средства таможенным инспектором в различных местах под обшивкой и в полостях за панелью салона автомобиля были обнаружены тайники, в которых находились 1396 пачек сигарет «Marlboro» и «Rothmans» без акцизных марок и с акцизными марками неизвестного происхождения.

После обращения Мурманской таможни правообладателями торговых марок установлено, что представленные к исследованию сигареты с нанесённым товарным знаком «Marlboro» не являются оригинальной продукцией и имеют признаки контрафактности, а сигареты с нанесенным товарным знаком «Rothmans» являются оригинальной продукцией, но не предназначенной для реализации на территории РФ.

Из объяснений 45-летнего мужчины стало известно, что все табачные изделия он приобрёл оптом в интернет-магазине по низкой цене с целью дальнейшей реализации и обмена на другие товары на территории Норвегии, где у него была предварительная договоренность с владельцем частного магазина. О том, что часть табачной продукции – подделка узнал только после получения, когда их увидел (некачественно склеенные и кривые коробки, фильтр отваливался от самой сигареты).

Мурманской таможней в отношении гражданина России возбуждены дела об административных правонарушениях за сокрытие обнаруженных товаров от таможенного контроля путем использования тайников при перемещении их через таможенную границу и за незаконное использование торгового знака путем реализации контрафактной продукции.

В настоящее время материалы административных дел переданы по компетенции в мировой и районный суды. Правонарушителю грозит штраф и возможная конфискация не только сигарет, как предмета правонарушения, но и транспортного средства, в котором они перемещались через границу в тайниках.