Таможенные посты МАПП «Салла», МАПП «Лотта» и МАПП «Борисоглебск» перешли на зимний график работы

С 29 октября 2017 года график работы пограничных таможенных постов на российской стороне будет синхронизирован с графиком работы пограничных пунктов пропуска сопредельных государств – Норвегии и Финляндии.

На российско-финляндском участке сухопутной границы таможенные посты МАПП «Салла» и МАПП «Лотта», начиная с 29 октября текущего года, будут открыты ежедневно с 8.00 до 22.00 по московскому времени без выходных и праздничных дней.

На российско-норвежском участке сухопутной границы таможенный пост МАПП «Борисоглебск», начиная с 29 октября этого года, будет открыт ежедневно с 9.00 до 23.00 часов по московскому времени без выходных и праздничных дней.