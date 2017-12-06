Таможне нужны дополнительные сведения о заказчике при оформлении интернет-покупок из иностранных магазинов

Российская Федеральная таможенная служба (ФТС) для оформления интернет-покупок из иностранных магазинов расширила перечень сведений, которые теперь будет необходимо указывать для того, чтобы посылки доставляли экспресс-перевозчики, сообщает «Коммерсант».

Теперь, отмечает издание, помимо паспортных данных, покупатели будут должны указывать свой ИНН и предоставлять скриншоты либо ссылки на заказанный товар.

Данная инициатива ФАС, как рассказали участники рынка электронной коммерции, может привести к задержкам при оформлении посылок из-за рубежа. В то же время в ФТС уверяют в обратном.

Покупатели уже стали получать уведомления от логистических компаний, которые занимаются доставкой покупок с «Amazon», «eBay», «iHerb» и других сайтов, о необходимости указывать ИНН. Источники издания сообщили, что компании в своих рассылках ссылаются на приказ ФТС, который вступает в силу 7 декабря.