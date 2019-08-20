Танцевальную площадку в городском парке придётся охранять от вандалов

Инициативная группа в составе председателя Совета депутатов ЗАТО г. Североморск Евгения Алексеева, депутата Вячеслава Годунова, представителей Управления культуры, отдела экономического развития, Городского центра жилищно-коммунального хозяйства ознакомились с ходом строительства, качества выполнения работ на объекте «Танцевальная площадка в городском парке». Этот объект реконструируется в рамках федерального проекта по поддержке местных инициатив «Инициативное бюджетирование».

Средства на эти цели, а это 3 миллиона 99 тысяч рублей, выделил областной и местный бюджеты, собрали жители флотской столицы и оказал финансовую поддержку «Газпромбанк». Подрядчик в лице ООО «Евросангрупп» выполняет работы по установке сцены, модульных скамеек и урн.

Члены инициативной группы высказали свои претензии и предложения представителям подрядной организации, а также, выразили обеспокоенность возможной порчей баннера.

В Североморске многое делается для создания комфортных условий для жизни и отдыха горожан, но, к сожалению, не прекращаются акты вандализма по отношению к создаваемым объектам. К примеру, на танцевальной площадке, которая находится в стадии реконструкции, уже были попытки разрисовать баннеры, разбито одно из оснований урны, короба из урн выброшены за пределы площадки, разрушен один из пролётов ограждения.

Члены инициативной группы обращаются ко всем жителям Североморска с просьбой бережно относиться к муниципальному имуществу, помнить, что все это делается для их же более комфортного отдыха.