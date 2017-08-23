Танкер-газовоз «Кристоф де Маржери» - первое в мире торговое судно, совершившее переход по СМП без ледокольной проводки всего за 6,5 суток

17 августа танкер-газовоз «Кристоф де Маржери» успешно завершил свой первый коммерческий рейс, доставив партию сжиженного природного газа (СПГ) по Северному морскому пути из Норвегии в Южную Корею. В ходе этого рейса судно установило новый рекорд преодоления СМП – 6,5 суток. При этом «Кристоф де Маржери» стал первым в мире торговым судном, которое смогло совершить переход по СМП без ледокольной проводки на всем протяжении этой трассы.

Как сообщает пресс-служба ПАО «Совкомфлот», при переходе по СМП судно преодолело 2193 мили ( 3530 км ) от мыса Желания на архипелаге Новая Земля до мыса Дежнева на Чукотке, крайней восточной материковой точки России. Точное время перехода составило 6 дней 12 часов 15 минут.

В ходе рейса судно снова подтвердило свою исключительную приспособленность для работы в высоких широтах. Средняя скорость движения во время перехода превышала 14 узлов – несмотря на то, что на отдельных участках газовоз был вынужден идти сквозь ледовые поля толщиной до 1,2 метра .

Общая продолжительность рейса из Хаммерфеста (Норвегия) в Порён (Южная Корея) с использованием СМП составила 22 дня, что почти на 30% меньше, чем потребовалось бы при переходе по традиционному южному маршруту через Суэцкий канал. Результаты рейса позволили в очередной раз подтвердить экономическую эффективность использования Севморпути для транзита крупнотоннажных судов.

«Кристоф де Маржери» – первый и пока единственный в мире ледокольный газовоз. Уникальное судно построено по заказу группы компаний «Совкомфлот» для круглогодичной транспортировки СПГ в рамках проекта «Ямал СПГ».