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Мурманская область. Арктика23.08.17 07:00

Танкер-газовоз «Кристоф де Маржери» - первое в мире торговое судно, совершившее переход по СМП без ледокольной проводки всего за 6,5 суток

17 августа  танкер-газовоз «Кристоф де Маржери» успешно завершил свой первый коммерческий рейс, доставив партию сжиженного природного газа (СПГ) по Северному морскому пути из Норвегии в Южную Корею. В ходе этого рейса судно установило новый рекорд преодоления СМП – 6,5 суток. При этом «Кристоф де Маржери» стал первым в мире торговым судном, которое смогло совершить переход по СМП без ледокольной проводки на всем протяжении этой трассы.

Как сообщает пресс-служба ПАО «Совкомфлот», при переходе по СМП судно преодолело 2193 мили (3530 км) от мыса Желания на архипелаге Новая Земля до мыса Дежнева на Чукотке, крайней восточной материковой точки России. Точное время перехода составило 6 дней 12 часов 15 минут.

В ходе рейса судно снова подтвердило свою исключительную приспособленность для работы в высоких широтах. Средняя скорость движения во время перехода превышала 14 узлов – несмотря на то, что на отдельных участках газовоз был вынужден идти сквозь ледовые поля толщиной до 1,2 метра.

Общая продолжительность рейса из Хаммерфеста (Норвегия) в Порён (Южная Корея) с использованием СМП составила 22 дня, что почти на 30% меньше, чем потребовалось бы при переходе по традиционному южному маршруту через Суэцкий канал. Результаты рейса позволили в очередной раз подтвердить экономическую эффективность использования Севморпути для транзита крупнотоннажных судов.

«Кристоф де Маржери» – первый и пока единственный в мире ледокольный газовоз. Уникальное судно построено по заказу группы компаний «Совкомфлот» для круглогодичной транспортировки СПГ в рамках проекта «Ямал СПГ».

 

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