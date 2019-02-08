Танкер «Кама» Северного флота прибыл в Мурманск из дальнего похода

Экипаж среднего морского танкера «Кама» Северного флота, успешно выполнивший задачи похода в дальнюю океанскую зону, прибыл в пункт постоянного базирования – город-герой Мурманск.

На причале экипаж приветствовал начальник штаба материально-технического обеспечения Северного флота генерал-майор Алексей Кияшко. Он принял доклад капитана судна о состоянии материальной части и здоровье экипажа, поздравил моряков с прибытием и успешным решением всех поставленных задач и вручил традиционный подарок – жареного поросёнка.

За четыре месяца дальнего похода танкер «Кама» побывал в Индийском и Атлантическом океанах, Средиземном, Аравийском и Красном морях, а также в Аденском заливе. Он преодолел более 15 тысяч морских миль, обеспечив топливом, водой и продовольствием большой противолодочный корабль «Североморск», который в настоящее время проходит межпоходовый ремонт на судоремонтном заводе в городе Севастополе.