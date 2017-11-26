Танкер «Кама» Северного флота возвращается из дальнего похода

Средний морской танкер Северного флота «Кама», в течение нескольких месяцев обеспечивавший дальний поход большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков», возвращается в базу. Завтра на причале в Мурманске экипаж встретят командование вспомогательного флота СФ, родные и близкие моряков.

В свой профессиональный праздник – День морской пехоты прибудут в базу морские пехотинцы Северного флота из группы антитеррористической деятельности, выполнявшие задачи на борту судна в период дальнего похода.

За время плавания танкера «Кама» в акваториях Аденского залива, Красного, Северного и Средиземного морей, его экипаж отработал несколько заправок топливом и водой большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков» на ходу, в дрейфе и во время якорных стоянок. В течение всего похода военные моряки были обеспечены резервом пресной воды, топлива и продовольствия.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, в ходе длительного плавания экипаж танкера «Кама» успешно справился со всеми поставленными задачами и прошёл более 17 тысяч морских миль.