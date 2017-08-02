Танкер «Кристоф де Маржери» доставит СПГ из Норвегии в Южную Корею по СМП без сопровождения ледокола

Первый СПГ-танкер арктического класса «Кристоф де Маржери», который будет работать в рамках проекта «Ямал СПГ», вошёл в акваторию Карского моря и начал свой первый рейс по Северному морскому пути (СМП).

Как сообщает «Ямал СПГ», сданный в субфрахт танкер пройдёт весь маршрут без сопровождения ледокола и доставит СПГ из Норвегии в Южную Корею за 15 дней.

Маршрут из Европы в Восточную и Юго-Восточную Азию по СМП позволяет сократить время транспортировки по сравнению с традиционным маршрутом в два раза.

«Кристоф де Маржери» первый из 15 танкеров, строящихся специально для проекта «Ямал СПГ». В зимнюю навигацию 2016-2017 гг. танкер успешно прошёл ледовые испытания. Судно может осуществлять круглогодичную навигацию без ледокольной проводки по СМП в западном направлении и в течение летней навигации - в восточном направлении.