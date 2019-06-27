Танкер Северного флота «Кама» пополняет запасы в порту Тринидада и Тобаго

Средний морской танкер «Кама», сопровождающий отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота в походе в дальнюю океанскую зону прибыл на рейд порта Пуант-а-Пьер Республики Тринидад и Тобаго, расположенном в заливе Париа на побережье острова Тринидад.

Экипаж танкера приступил к пополнению запасов пресной воды, продовольствия и топлива для дальнейшего обеспечения фрегата «Адмирал Флота Советского Союза Горшков», судов обеспечения «Эльбрус» и «Николай Чикер» во время трансатлантического перехода.

После пополнения запасов до установленных норм танкер покинет территориальные воды Тринидада и Тобаго и возьмет курс навстречу основной группе отряда кораблей и судов Северного флота, которые завершают деловой заход на Кубу, сообщает пресс-служба СФ.