Танковый батальон отдельной мотострелковой бригады Северного флота полностью перевооружён на танки Т-80БВМ

Танковый батальон отдельной мотострелковой бригады Северного флота завершил перевооружение на танки Т-80БВМ. В соединение поступила последняя партия из 26 боевых машин, которые прошли модернизацию на заводе «Омсктрансмаш».

Боевая подготовка личного состава танкового батальона в новом периоде обучения уже будет проходить на новой технике. Танкисты готовы к их эксплуатации, поскольку прошли обучение на Т-80БВМ предыдущей партии, которая поступила в бригаду в 2018 году.

Танк Т-80БВМ — это новый вариант модернизации Т-80БВ, проведённый по варианту повышения основных боевых качеств бронемашины: огневой мощи защищённости, подвижности и командной управляемости.

Танк оснащён доработанным газотурбинным двигателем мощностью 1250 лошадиных сил, который позволяет повысить ходовые качества и подвижность машины на всех ландшафтах и развивать скорость до 70 км/ч . Уникальные свойства газотурбинного двигателя дают Т-80БВМ преимущество при эксплуатации в условиях низких температур Крайнего Севера и Арктики.

Боевая машина оснащена пулемётами НСВТ и ПКТ и 125-мм пушкой, имеющей возможность вести стрельбу управляемыми ракетами. Для управления оружием применяется система управления огнём «Сосна-У», в состав которой входят прицелы командира и наводчика с дневным и ночным каналами, а также с лазерным дальномером.

Как сообщает пресс-служба СФ, в ходе модернизации танки получили комплекс управляемого вооружения «Рефлекс», использование которого даёт преимущество в увеличении дальности стрельбы, а также способность поразить танк или иной защищённый объект противника на дистанции до пяти километров.

Помимо брони, экипаж танка защищает комплекс модульной динамической защиты «Реликт» и противокумулятивный решетчатый экран.