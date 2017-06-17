Председатель комитета по тарифному регулированию Мурманской области Владимир Губинский выступил на заседании Совета депутатов Печенгского района с вопросом изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях региона с июля 2017 года.

В совокупный платёж граждан за коммунальные услуги входит плата за водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, горячее водоснабжение, электроэнергию, газ (без учёта взносов за капитальный ремонт и платы за содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме).

Тарифы на водоснабжение и водоотведение, тепловую энергию для жителей Никеля, Заполярного, Печенги, Корзуново установлены в пределах утвержденных правительством Российской Федерации ограничений. При этом тариф на питьевую воду для населения Корзуново с июля 2017 года повышаться не будет в связи с высоким уровнем действующего тарифа, превышающим среднерегиональный.

Второй год подряд тарифы на электрическую энергию для населения Мурманской области устанавливаются комитетом по тарифному регулированию Мурманской области на минимальном предельном уровне, утвержденном ФАС России, и с июля увеличатся только на 1%.

По итогам тарифной кампании 2016 года тарифы на коммунальные ресурсы на 2017 год с 1 июля в Печенгском районе установлены так, чтобы совокупный платёж граждан за коммунальные услуги не превысил 5,5% (согласно распоряжений правительства Российской Федерации от 01.11.2014 № 2222-р и от 19.11.2016 № 2464-р).