С 1 июля в Мурманской области повысятся тарифы на теплоэнергию, однако на квартплате это отразится незначительноЖизнь денег: прибыль банков растёт в разы, а вклады россиян практически не увеличиваются
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика21.06.17 12:42

Тарифы касаются любого человека - Андрей Цариковский, статс-секретарь – заместитель руководителя ФАС России

Представители Управления Федеральной антимонопольной службы по Мурманской области сегодня в конгресс-отеле «Меридиан» открыли  региональный семинар-совещание территориальных органов  ФАС России  Северо-Западного федерального округа. В его работе приняли участие Андрей Цариковский, статс-секретарь – заместитель руководителя ФАС России, Алексей Тюкавин, первый заместитель губернатора Мурманской области, Светлана Чеченина, руководитель УФАС России по Мурманской области, представители органов исполнительной власти, главный федеральный инспектор.

Перед началом работы Алексей Тюкавин поблагодарил ФАС России за организацию важного семинара, кратко раскрыл содержание  двухдневной программы его работы, особо отметив важность рассмотрения вопросов тарифообразования для нашего региона, в котором присутствует мазутозависимость. Алексей Михайлович заметил, что сегодня населением ещё не готово платить за услуги ЖКХ по рыночным ценам, поэтому контроль за тарифообразованием со стороны УФАС страны, участие в корректировке законодательной базы имеют большое значение для граждан.

Специалисты, собравшиеся на региональный семинар-совещание территориальных органов  ФАС России  Северо-Западного федерального округа, планируют за два дня рассмотреть практические вопросы применения антимонопольного законодательства; проблемы контроля за соблюдением законодательства о контрактной системе и антимонопольного законодательства при закупке лекарственных средств; обсудят новые подходы в законодательстве о концессионных соглашениях: актуальные вопросы тарифообразования в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

- У нашей службы в последние годы появилось очень много новых задач, - отметил во время открытия семинара Андрей Цариковский, статс-секретарь – заместитель руководителя ФАС России. – У нас появился Гособоронзаказ, у нас появилось, мне даже страшно это сказать, тарифное регулирование. Это направление очень напряжённое, по нему надо работать, этот вопрос касается всех – тарифы касаются любого человека.  Когда мы утром дома включаем воду – это тариф, когда проходим мимо счётчика – это тариф.

Андрей Юрьевич отметил, что тарифообразование – это очень важное и ответственное направление работы его ведомства и исполнительных органов власти регионов.

- На таких семинарах мы всегда обмениваемся опытом, что помогает принимать единые для всей системы решения, - отметил Андрей Цариковский, статс-секретарь – заместитель руководителя ФАС России.

Комментарии

-

Новости муниципалитетов

-АналитикаСам себе работник - самозанятые игнорируют уведомительный порядок получения статусаГоспрограмма «Доступная среда» пока не улучшила жизнь инвалидов - Счётная палатаВ январе-феврале текущего года впервые за многие годы в Мурманской области отмечен миграционный прирост населения
-ФоторепортажВ память о страшной дате – 18 июня 1942 года
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущее
-Политбарометр
ПодробнееКампания по выборам президента РФ стартует в декабре
-Слово не воробей...Брендирование для производителей
-Нам интересно Ваше мнение
14.06.17: Валентина Матвиенко, спикер СФ, в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что ежегодно до 90 млрд рублей направляются через фонды и гранты на политическую деятельность в России. А как вы ощущаете на себе эффективность расходования этих средств?Проголосовало: 405 человек
-Ходят слухи…Алексей Навальный «вьёт гнездо» в Мурманске
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29303112345678910111213141516171819202122232425262728293012
-Скоро в эфире15:00«Среда обитания». Документальный цикл (16+)15:55«Кто в доме хозяин?». Художественный сериал (12+)16:25«Проще говоря». Тематическая программа (12+)16:55«Не плачь по мне, Аргентина!». Художественный сериал, 2 серия (12+)17:50«Вне зоны». Тележурнал о путешествиях (12+)18:05«Тяжелый песок». Художественный сериал, 13 серия (16+)
-PRO ДеньгиЖизнь денег: прибыль банков растёт в разы, а вклады россиян практически не увеличиваютсяМинстрой собирается присмотреть за взносами на капитальный ремонт-PRO ВалютуКурс доллара подпрыгнул на 1,42 рубля, евро - почти на 1,48 рубляМировые цены на «чёрное золото» могут устроить чёрные дни для рубля-PRO ЭнергетикуС 1 июля в Мурманской области повысятся тарифы на теплоэнергию, однако на квартплате это отразится незначительноСпециалисты Колэнерго работают на высоте!-PRO ЖКХС 1 июля в Мурманской области повысятся тарифы на теплоэнергию, однако на квартплате это отразится незначительноДля жителей Ковдорского района рост совокупной платы за коммунальные услуги не превысит 1%-PRO Нефть и газКомпания «China Oilfield Services Limited» протянула руку помощи ООО «Газпром геологоразведка»Санкции действуют, а на шельфе России продолжают бурить-PRO ЗаконыПрезидент подписал закон о внесении в Трудовой кодекс советских актов по учёту рабочего времениПредлагаемые депутатами изменения в законодательство должны ужесточить ответственность за хищение электронных денег и кражу средств с банковских карт
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 78-10-20
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Программы и анонсы, опросы и обсуждения