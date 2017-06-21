Тарифы касаются любого человека - Андрей Цариковский, статс-секретарь – заместитель руководителя ФАС России

Представители Управления Федеральной антимонопольной службы по Мурманской области сегодня в конгресс-отеле «Меридиан» открыли региональный семинар-совещание территориальных органов ФАС России Северо-Западного федерального округа. В его работе приняли участие Андрей Цариковский, статс-секретарь – заместитель руководителя ФАС России, Алексей Тюкавин, первый заместитель губернатора Мурманской области, Светлана Чеченина, руководитель УФАС России по Мурманской области, представители органов исполнительной власти, главный федеральный инспектор.

Перед началом работы Алексей Тюкавин поблагодарил ФАС России за организацию важного семинара, кратко раскрыл содержание двухдневной программы его работы, особо отметив важность рассмотрения вопросов тарифообразования для нашего региона, в котором присутствует мазутозависимость. Алексей Михайлович заметил, что сегодня населением ещё не готово платить за услуги ЖКХ по рыночным ценам, поэтому контроль за тарифообразованием со стороны УФАС страны, участие в корректировке законодательной базы имеют большое значение для граждан.

Специалисты, собравшиеся на региональный семинар-совещание территориальных органов ФАС России Северо-Западного федерального округа, планируют за два дня рассмотреть практические вопросы применения антимонопольного законодательства; проблемы контроля за соблюдением законодательства о контрактной системе и антимонопольного законодательства при закупке лекарственных средств; обсудят новые подходы в законодательстве о концессионных соглашениях: актуальные вопросы тарифообразования в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

- У нашей службы в последние годы появилось очень много новых задач, - отметил во время открытия семинара Андрей Цариковский, статс-секретарь – заместитель руководителя ФАС России. – У нас появился Гособоронзаказ, у нас появилось, мне даже страшно это сказать, тарифное регулирование. Это направление очень напряжённое, по нему надо работать, этот вопрос касается всех – тарифы касаются любого человека. Когда мы утром дома включаем воду – это тариф, когда проходим мимо счётчика – это тариф.

Андрей Юрьевич отметил, что тарифообразование – это очень важное и ответственное направление работы его ведомства и исполнительных органов власти регионов.

- На таких семинарах мы всегда обмениваемся опытом, что помогает принимать единые для всей системы решения, - отметил Андрей Цариковский, статс-секретарь – заместитель руководителя ФАС России.