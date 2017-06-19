Тарифы на проезд в пригородных поездах на территории Мурманской области повысятся с 1 июля

ОАО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания» информирует пассажиров, что в соответствии с постановлением комитета по тарифному регулированию Мурманской области от 06.12.2016 года № 50/1 «Об установлении тарифов и платы на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории Мурманской области» произойдёт изменение тарифов на проезд в пригородных поездах, курсирующих по территории региона.

С 1 июля стоимость проезда в поездах пригородного сообщения по территории Мурманской области составит 22 рубля за первые 10 км пути. Стоимость проезда зависит от дальности поездки.

Стоимость проездного документа для детей в возрасте от 5 до 7 лет составит 35% от стоимости полного билета.

Провоз ручной клади и велосипедов, размеры которых по сумме трех измерений превышают 180 см, составит 22 рубля.

Стоимость провоза мелких домашних (комнатных) животных, собак, птиц в качестве ручной клади, в том числе собак крупных пород, в пригородных поездах по территории Мурманской области составит 5 рублей за первые 10 км пути. Стоимость проезда зависит от дальности поездки.