Тарифы операторов за обслуживание чужих абонентов превышают аналогичные для своих клиентов в тысячи раз - ФАС

Федеральная антимонопольная службы считает, что причина высоких цен на национальный роуминг – завышенные счета операторов за обслуживание чужих абонентов, пишут «Ведомости», ссылаясь на определения службы о назначении дел в отношении всех четырёх федеральных операторов сотовой связи – «МТС», «Мегафона», «Вымпелкома» и «Т2 РТК холдинга» (бренд «Tele2»). Их регулятор подозревает в нарушении антимонопольного законодательства.

Как выяснила ФАС, тарифы операторов за обслуживание чужих абонентов превышают аналогичные для своих клиентов в тысячи раз. Так, ставки «Мегафона» превышают собственные тарифы до 3000 раз, «Вымпелкома» – до 1970 раз, «Tele2» – до 5280 раз, следует из расчётов службы. Из общей картины выбивается лишь «МТС», у которой ставки для других операторов превышают собственные тарифы только в 22 раза, хотя и это, по мнению службы, весьма существенно. Служба считает это необоснованным – ведь в случае обслуживания гостевого абонента оператор не несёт в полном объёме затраты, которые он несёт при оказании услуги связи своему абоненту, в частности затраты на рекламу, операционное обслуживание (выставление счетов, справочное обслуживание, информационное обслуживание). Регулятор полагает, что «межоператорская ставка должна быть не выше, чем абонентский тариф того же оператора связи в том же регионе», говорится в документах.

До конца сентября служба требует от операторов представить экономическое, технологическое или иное обоснование такой стоимости взаиморасчётов.

Напомним, расследования против большой четвёрки операторов за «установление и поддержание монопольно высоких цен на услуги связи в национальном роуминге» ФАС возбудила в начале августа. Служба снимет свои претензии только тогда, когда абоненты смогут пользоваться мобильной связью в поездках по России как дома, говорил замруководителя ФАС Анатолий Голомолзин.