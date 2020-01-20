Тарифы за капитальный ремонт могут подрасти капитально

Министр строительства Мурманской области Оксана Астахова на оперативном совещании регионального правительства предложила увеличить плату за капремонт.

В настоящее время тариф составляет 6 рублей в большинстве многоквартирных домов и 2,5 рубля в деревянных домах. Для реализации планов по капитальному ремонту рост цен необходим. Он позволит сохранить финансовую устойчивость, поэтому в 2020 году оплата может вырасти до 8 рублей за квадратный метр. А к 2024 году капремонт, по предварительным прогнозам, будет обходиться северянам в 13,7 и 4,6 рубля за основной фонд и деревянные дома.

Но губернатор Мурманской области в настоящий момент принимать решение о повышении платы не намерен. «Вопросы финансовой устойчивости, безусловно, важны, но любое изменение платы граждан требует детального изучения», - сообщил Андрей Чибис.