ТАРКР «Пётр Великий» обеспечил испытания танкера «Академик Пашин»

Тяжёлый атомный ракетный крейсер «Пётр Великий» в рамках государственных испытаний среднего морского танкера «Академик Пашин» принял участие в учении по передаче жидких и сухих грузов на ходу траверзным способом.

Учение по передаче грузов прошло в Баренцевом море в сложных погодных условиях, при волнении моря 2-3 балла и скорости ветра 10-15 метров в секунду.

При передаче грузов атомный ракетный крейсер и танкер шли со скоростью в 12 узлов на расстоянии от 50 до 70 метров друг от друга.

Всего было передано 3 тонны сухих и 40 тонн жидких грузов. При проведении мероприятия особое внимание уделялось соблюдению требований экологической безопасности.

Как сообщает пресс-служба СФ, в рамках проведения государственных испытаний среднего морского танкера «Академик Пашин» проверены характеристики и системы судна, работы радионавигационных и других радиотехнических средств, грузоподъемных устройств, систем жизнеобеспечения.