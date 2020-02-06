Татами - для североморских спортсменов

Администрация ЗАТО приобрела новый спортивный инвентарь для секции рукопашного боя 12 школы Североморска. Вчера в гостях у спортсменов побывал глава муниципалитета.

Татами – не прихоть спортсменов. Заниматься единоборствами в зале без специального покрытия травмоопасно. Поэтому новым матам в секции рукопашного боя рады и воспитанники, и тренерский состав.

- Это качественное покрытие, его толщина 5 сантиметров . Татами позволит нам минимизировать травматизм во время тренировок, а также проводить соревнования регионального уровня и даже присваивать спортивные звания. Федерация прошла аккредитацию на четыре года, - рассказал руководитель региональной общественной организации «Спортивная федерация «Универсальный бой» Сергей Рогачёв.

В секции на базе 12 школы Североморска занимаются больше двухсот ребят. Для многих из них спорт стал не просто увлечением. Юноши показывают отличные результаты на соревнованиях, прославляют родной город.

С просьбой помочь с приобретением татами спортсмены обратились к руководителю Регионального исполнительного комитета Мурманского регионального отделения партии «Единая Россия» Татьяне Сахаровой. А она – к главе муниципалитета Владимиру Евменькову.

- Просьба-то, на самом деле, элементарная – в секцию нужен новый мат. Администрация для того и существует в городе, чтобы решать возникающие проблемы. Наша задача была помочь ребятам, и мы с удовольствием это сделали. Подкорректировали бюджет, нашли средства и купили необходимый спортивный инвентарь, - пояснил глава муниципалитета Владимир Евменьков.

Стоимость татами – 140 тысяч рублей. Покрытие дорогое, но качественное. К слову, старые маты ещё не отслужили свой срок и получат новую жизнь.

- Секции рукопашного боя активно развиваются и в отдалённых посёлках ЗАТО, в частности, в Щукозеро. Там, на базе 6-й школы, тоже занимаются ребята. Уже есть договорённость, что татами мы передадим туда, чтобы тренировки у спортсменов были комфортнее, - рассказала начальник Управления образования администрации муниципалитета Юлия Гладских.

Сейчас североморцы готовятся к региональным соревнованиям, которые пройдут в марте. А в мае во флотской столице состоится городской турнир по рукопашному бою, посвящённый 75-летию Победы. Спортсмены уже заручились поддержкой главы ЗАТО Владимира Евменькова. Он пообещал помочь с организацией мероприятия, чтобы спортивное событие запомнилось надолго.