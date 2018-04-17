Татьяна Кусайко: Мурманская область стремится стать наиболее привлекательным для инвесторов регионом Арктической зоны России

Дни Мурманской области в Совете Федерации проходят в юбилейный для региона год. В преддверии Дней Мурманской области в Совете Федерации член Комитета СФ по социальной политике, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Мурманской области Татьяна Кусайко рассказала о регионе.

«Мурманская область последовательно стремится к тому, чтобы стать наиболее привлекательным для инвесторов регионом Арктической зоны Российской Федерации. Область в числе первых тридцати восьми регионов России завершила внедрение всех пятнадцати разделов «Стандарта деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе», - сказала Татьяна Кусайко.

Сенатор отметила, что в настоящее время под эгидой Агентства стратегических инициатив ведется активная работа по внедрению Целевых моделей регулирования и правоприменения по приоритетным направлениям улучшения инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации.

«Среди субъектов РФ Мурманская область стабильно занимает средние и выше средних позиции в международных и российских рейтингах и отчётах об инвестиционном климате», - подчеркнула законодатель.

По ее словам, в Инвестиционной стратегии Мурманской области до 2020 года и на период до 2025 года поставлена амбициозная цель - сделать регион деловым, операционным и стратегическим центром Арктической зоны Российской Федерации.

«На территории области уже реализуются или планируются к реализации ряд крупных инвестиционных проектов, таких как Федеральный проект комплексного развития Мурманского транспортного узла, проекты крупнейших российских нефтегазовых компаний по созданию береговой инфраструктуры для освоения месторождений углеводородного сырья на арктическом шельфе, выращивание атлантического лосося и других ценных пород рыб и развитие туристcко-рекреационного кластера в Хибинах», - напомнила Татьяна Кусайко.

При этом она подчеркнула, что развитие региона в целом невозможно без развития социальной сферы, в том числе здравоохранения, поэтому область активно участвует в реализации федеральных и региональных профильных программ и проектов.

По мнению сенатора, регион глубоко интегрирован в международные и трансрегиональные взаимодействия, регламентируемые международными соглашениями Российской Федерации с зарубежными странами.

«Мурманская область граничит на западе с Финляндией, а на северо-западе – с Норвегией и, следовательно, с Европейским союзом, входит в состав Баренцева Евро-Арктического региона (БЕАР), активно вовлечена в программы международного приграничного сотрудничества. На территории региона реализуются международные проекты, способствующие сохранению окружающей природной среды в Арктике, повышению ядерной и радиационной безопасности, активизации экономического, научно-технического и культурного взаимодействия, а также укреплению добрососедских отношений России с приарктическими государствами. Мурманская область как часть северного пространства имеет важное геополитическое значение, поскольку это единственный порт в европейской части России, обеспечивающий круглогодичный свободный доступ к океанским магистралям», - подчеркнула Татьяна Кусайко.

Она обратила внимание на то, что на территории Мурманской области развернута широкая сеть образовательных организаций: здесь расположены институты и учреждения Кольского научного центра Российской академии наук (КНЦ РАН), которые обеспечивают высокий уровень фундаментальных и прикладных научных исследований по накоплению знаний и созданию современных научных и геоинформационных основ управления арктическими территориями.

«Одной из приоритетных отраслей экономики региона становится туризм, развитие которого обусловлено богатейшими естественными рекреационными возможностями Кольского полуострова, в том числе уникальными ландшафтами», - сказала сенатор.

«Проведение традиционных дней регионов в Совете Федерации - это принципиально значимое событие для каждого субъекта, своеобразная площадка для демонстрации достижений и показателей, а также возможность вынести на рассмотрение парламентариев поставленных задач и существующих проблем, требующих решения и поддержки на федеральном уровне», - подчеркнула Татьяна Кусайко.

«Мурманская область также представит в верхней палате парламента свой социально-экономический потенциал. На рассмотрение сенаторов будут вынесены предложения по государственной поддержке социально-экономического развития региона, предусматривающие принятие решений по вопросам газификации региона, обеспечения экономически приемлемых условий энергоснабжения, кадрового обеспечения сферы здравоохранения и развития онкологической службы в регионе, сбалансированности бюджета, а также поддержке региональных проектов, направленных на модернизацию объектов культуры и ликвидацию вреда окружающей среде», - заключила сенатор.