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Мурманская область. Арктика10.12.19 11:44

Татьяна Сахарова сменила полномочия заместителя председателя Совета депутатов ЗАТО г. Североморск на работу в региональном исполнительном комитете отделения партии «Единая Россия»

10 декабря состоялось внеочередное заседание Совета депутатов ЗАТО г. Североморск. В работе заседания принял участие глава ЗАТО г. Североморск Владимир Евменьков. Повестка дня заседания включала всего один вопрос: «О прекращении исполнения полномочий на постоянной основе заместителем председателя Совета депутатов ЗАТО г. Североморск Сахаровой Т.А.».

Депутаты, рассмотрев её заявление с просьбой освободить её от исполнения полномочий заместителя председателя Совета депутатов ЗАТО г. Североморск, осуществляемых на постоянной основе, без прекращения статуса депутата в связи с трудоустройством на постоянной основе в региональный исполнительный комитет Мурманского регионального отделения партии «Единая Россия», приняли решение прекратить полномочия с 11 декабря 2019 года без прекращения статуса депутата.

Татьяна Сахарова выразила слова благодарности всем депутатам за совместную слаженную работу, особо отметив сотрудничество с главой ЗАТО г. Североморск Владимиром Евменьковым и председателем Совета депутатов Евгением Алексеевым.

Евгений Алексеев отметил вклад Татьяны Сахаровой в организацию работы по реализации проектов по благоустройству флотской столицы, созданию советов домов, взаимодействию с общественными организациями, с избирателями. Он вручил Татьяне Анатольевне почётную грамоту Совета депутатов ЗАТО г. Североморск.

Владимир Евменьков отметив, что для Татьяны Сахаровой назначение на новую должность – это шаг вперед в профессиональном росте, выразил сожаление, что  она уходит с должности заместителя председателя Совета депутатов. Он поблагодарил её за совместную работу, подчеркнув, что она показала пример того, как должен работать и депутат, и сотрудник администрации: по-новому, по-современному, слушая людей, вникая в их нужды и запросы, оперативно реагируя на их просьбы.

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