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Мурманская область. Арктика01.03.18 13:35

Татьяну Сахарову избрали заместителем председателя Совета депутатов ЗАТО г.Североморск, работающего на постоянной основе

28 февраля  под председательством Евгения Алексеева состоялось очередное заседание Совета депутатов ЗАТО г. Североморск, в котором принял участие глава ЗАТО г. Североморск Владимир Евменьков.

В ходе заседания депутаты внесли изменения в бюджет текущего года, утвердили положение о комиссии по установлению стажа муниципальной службы, рассмотрели представление прокурора города Североморска об устранении нарушений требований законодательства  о противодействии коррупции. Решением Совета депутатов был установлен размер ежемесячного дохода и стоимости налогооблагаемого имущества для признания граждан малоимущими в целях постановки на учет для предоставления жилых помещений по договорам социального найма в ЗАТО г.Североморск.

Оживленно обсуждался вопрос выбора заместителя председателя Совета депутатов, работающего на постоянной основе. Из трёх кандидатов, изъявивших желание занять эту должность, большинством голосов избрана Татьяна Сахарова, депутат по избирательному округу № 3.

В завершении заседания было принято решение о награждении благодарственными письмами сотрудников учреждений культуры ЗАТО г. Североморск.

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