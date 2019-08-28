Таймырские школьники дали клятву юнармейца на боевом корабле Северного флота

В Дудинке (Красноярский край) на борту большого противолодочного корабля (БПК) «Вице-адмирал Кулаков», который возглавляет арктическую группировку Северного флота, вчера состоялась церемония посвящения в юнармецы таймырских школьников.

Торжественную клятву юнармейца дали 68 юных жителей Норильска и Дудинки. Церемониал прошёл под руководством командующего Кольской флотилией разнородных сил Северного флота вице-адмирала Олега Голубева, который пожелал молодым людям быть достойными продолжателями славных традиций служения Отечеству.

После клятвы школьники исполнили гимн Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия». Красные береты и значки им вручили вице-адмирал Олег Голубев, главы Таймыра и Дудинки. В завершение мероприятия североморцы провели для юнармейцев экскурсию по БПК «Вице-адмирал Кулаков».

Как сообщает пресс-служба СФ, вчера же экипажи кораблей и военнослужащие морской пехоты Северного флота приняли участие в проходящих на Таймыре торжественных мероприятиях, которые посвящены 77-летию обороны Диксона от атаки германского крейсера «Адмирал Шеер» в 1942 году. Возле мемориала воинам-таймырцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, состоялся митинг, возложение цветов и венков. В честь павших защитников Родины североморцы выполнили троекратным залп из автоматов и прошли торжественным маршем.

На площади рядом Краеведческим музеем Дудинки состоялся концерт оркестра и Ансамбля песни и пляски Северного флота для местных жителей. В программу концерта вошли инструментальные, вокальные и танцевальные номера на военно-патриотическую тему.