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Мурманская область. Арктика26.09.18 09:59

«Тайные покупатели» из Центробанка идут в кредитные учреждения

«Тайные покупатели» из Центробанка будут проверять не только процесс выдачи вкладов, но и продажи страховых и инвестиционных продуктов, рассказал «Известиям» руководитель службы Банка России по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Михаил Мамута. В частности, речь идёт об инвестиционном страховании жизни (ИСЖ).

По словам экспертов, его обычно представляют как альтернативу депозитам. Однако такой инструмент требует большей финансовой грамотности и нередко становится причиной потери денег.

В последнее время распространилась такая недобросовестная практика, как мисселинг, то есть реализация одних инструментов под видом других, отметил представитель регулятора. Обычно это делается путем некорректного информирования или намеренного введения в заблуждение клиента, пояснили в ЦБ. Фокус внимания регулятора направлен, прежде всего, на борьбу с недобросовестными практиками продаж, отметил представитель Банка России.

Механизм «тайного покупателя» в ЦБ существует четыре месяца. Изначально он был создан для проверок того, как банки привлекают вклады населения. Однако контрольную закупку регулятор провёл лишь один раз, отметил Михаил Мамута. Он не уточнил, когда начнётся проверка реализации страховых и инвестиционных продуктов.

По данным ЦБ, в I квартале на страхование жизни приходилась почти четверть всего российского рынка таких услуг. Объём собранных взносов достиг 92,2 млрд рублей. 72,1% из них пришлись именно на ИСЖ (на 5,6 п.п. больше, чем в прошлом году).

Использование «тайных покупателей» — один из самых эффективных методов исследования, который позволяет увидеть реальную ситуацию с точки зрения клиента, а не просто получить официальную информацию от финансового учреждения, отметил вице-президент «СМП-банка» Роман Цивинюк. Он считает, что такой регулярный мониторинг со стороны ЦБ оздоравливает рынок. При этом важно, чтобы у «покупателей» были чёткие алгоритмы работы, которые позволят им верно интерпретировать ответы консультантов в точках продаж, указал эксперт.

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