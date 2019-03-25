Театр детских стихов «Зеленая шляпа» (г.Санкт-Петербург) в гостях у юных северян

С 25 по 27 марта, в Неделю детской и юношеской книги, маленьких читателей Мурманской областной детско-юношеской библиотеки, центральных детских библиотек городов Мончегорска и Оленегорска ждут удивительные события. К ним в гости приезжает театр. И не простой, а театр детских стихов.

С ребятами встретится детский поэт и переводчик Андрей Рафф. Он приготовил необычный реквизит, маски, кукол-марионеток, кукольную мебель и даже… лужи. Стихи оживают на глазах, встречи превращаются в весёлые театрализованные представления, в которых участвуют сами дети.

Встречи состоятся:

25 марта в 15.00 и 26 марта в 11.30 - в отделе искусства и творчества Мурманской областной детско-юношеской библиотеки;

27 марта в 14.00 - в Центральной детской библиотеке Мончегорска;

27 марта в 17.00 - в Центральной детской библиотеке Оленегорска.

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