Театр кукол закрывает год в старом здании спектаклем «ЛедокоЛ», откроет новый год в новом здании спектаклем «Дюймовочка»

7 декабря в 14.00 начнётся торжественная церемония закрытия Года театра в Мурманском областном театре кукол, которая состоится ещё в старом здании театра на ул. Софьи Перовской, 21а. После церемонии зрителей пригласят на спектакль «ЛедокоЛ».

Спектакль «ЛедокоЛ» – декабрьская премьера. Он посвящен юбилею Атомного ледокольного флота России и расскажет о первом атомном ледоколе «Ленин». Микрокамера, черный кабинет и различные фокусы, присущие театру кукол, обещают зрелищное действие.

В октябре 2019 года артисты Мурманского театра кукол со спектаклем «Дюймовочка» приняли участие в фестивале «В гостях у Мойдыся» в Сыктывкаре. Спектакль мурманчан получил высшую награду фестиваля – Диплом «За лучший спектакль» и был очень тепло встречен юными зрителями.

В 2019 году театр обретет новый дом – переедет в новое здание на проспекте Ленина, 27, реконструкция которого находится на завершающем этапе.

15 декабря в 14.00 состоится торжественная церемония открытия нового здания Мурманского областного театра кукол. Первым спектаклем на новой сцене станет «Дюймовочка».